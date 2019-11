Toman s podnikateli předčasně ukončil návštěvu Ruska

Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) předčasně ukončil pětidenní cestu s podnikatelskou misí v Rusku. Tamní úřady neumožnily delegaci přelet z Moskvy do Kazaně, ministr s podnikateli se proto vrátil do Prahy. Česká diplomacie dostala od Ruska vysvětlení, že se let neuskutečnil z administrativních důvodů, což jako důvod uvedli i ruští hostitelé. Podle některých českých představitelů je postup Ruska znepokojivý a může být reakcí na zhoršení vzájemných vztahů. Prezident Miloš Zeman uvedl, že může jít o reakci na zprávu Bezpečnostní informační služby (BIS) o aktivitě ruských špionů v Česku. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) věří tomu, že jde o nedorozumění, které mohla způsobit nová procedura na ruské straně.

Cesta podnikatelské mise začala v pondělí, měla trvat do pátku. Ve středu měl ministr s podnikateli přeletět z Moskvy do Kazaně na jednání s představiteli Tatarstánu. Naplánované měl setkání s prezidentem Rustamem Minnichanovem a s ministrem zemědělství Maratem Zjabbarovem. Tématy měly být vzájemná spolupráce a agrární obchod. Dále se delegace měla zúčastnit Česko-tatarstánského podnikatelského fóra a prohlédnout si některé zemědělské firmy. "Ani po desetihodinovém čekání na letišti nebyl letadlu s českou delegací umožněn odlet, ministr zemědělství proto rozhodl o přerušení pracovní cesty a co nejrychlejším návratu do Prahy. Současně vyslovil znepokojení nad vzniklou situací, která vyvolává otázky nad skutečným zájmem ruské strany o vzájemnou spolupráci," sdělil ČTK mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Česko-ruské vztahy letos negativně ovlivnilo několik událostí. V červnu vyvolal v Česku pobouření návrh ruských poslanců, aby účastníci vojenské invaze do bývalého Československa v srpnu 1968 získali status válečných veteránů. V září vyvolal spory návrh Prahy 6 na odstranění pomníku sovětského maršála Ivana Koněva, ruský ministr kultury Vladimir Medinskij kvůli tomu přirovnal starostu městské části Ondřeje Koláře (TOP 09) k nacistickým pohlavárům. Starosta městské části Praha-Řeporyje Pavel Novotný (ODS) se zase dostal do sporu s ruskou ambasádou kvůli záměru zřídit v městské části pomník vlasovcům. Rusko tento měsíc také zařadilo českou humanitární organizaci Člověk v tísni na seznam nežádoucích organizací.