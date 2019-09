Toman: Na zlepšení chovů zvířat půjde letos 1,6 miliardy korun

Ministerstvo zemědělství letos přerozdělí na zlepšení podmínek v chovech hospodářských zvířat 1,6 miliardy korun. To je podobná částka jako v loni. Oznámil to ministr zemědělství Miroslav Toman z ČSSD. Další peníze rozděluje ministerstvo z evropského programu rozvoj venkova. V aktuálním sedmiletém evropském rozvojovém programu, který bude trvat do příštího roku, je vyčleněno 3,5 miliardy korun. Letos si chovatelé skotu a prasat podali 900 žádostí o podporu za 730 milionů korun, z národních dotací stát přerozdělil na tuto podporu v posledních letech kolem 880 milionů ročně. Z toho 330 milionů korun šlo na chovy dojnic, 300 milionů pro chovatele drůbeže a téměř 250 milionů pro chovatele prasat.

Toman podpořil i aktivitu obchodního řetězce Penny Market, který pro své privátní produkty zavádí logo Správné životní podmínky - animal welfare. To zaručuje nadstandartní podmínky v chovech porážených prasat.