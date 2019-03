Toman: ČR kontroly polského masa nezruší do Rady EU 18. března

Česko neustoupí od kontrol polského hovězího masa nejméně do jednání obou stran se zástupcem Evropské komise, které se uskuteční 18. března v Bruselu. ČTK to řekl ministr zemědělství Miroslav Toman po jednání s eurokomisařem pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenisem Andriukaitisem. České úřady se podle Tomana rozhodnou až po vyhodnocení slíbených polských kroků. Polsko by mohlo české obavy rozptýlit tím, že předloží důkazy o přítomnosti veterinárního dozoru při porážkách a o dostatečné hygieně provozu během produkce masa. Varšava rovněž avizovala, že chystá novou právní úpravu, která by měla zaručit bezpečnost potravin.