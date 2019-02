Ťok zatím slevy v dopravě měnit nechce, podle něj fungují dobře

Slevy ve veřejné dopravě pro studenty a důchodce ministerstvo dopravy zatím měnit nechce. Novinářům to před jednáním vlády řekl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Náklady na slevy se podle něho zatím blíží k šesti miliardám korun za rok, což by naplnilo odhady ministerstva dopravy před spuštěním slev. Zredukování nákladů na slevy je podle koaličních sociálních demokratů jedna z možností, jak navýšit peníze na důchody. Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením Jany Maláčové (ČSSD) chce pro příští rok navrhnout zvýšení starobních důchodů v průměru o 900 Kč, což by znamenalo náklady kolem 7,5 miliardy korun ročně navíc. Od 1. září loňského roku mohou studenti do 26 let a senioři nad 65 let využívat ve vlacích a autobusech slevu 75 procent z jízdného. Obsazenost spojů se podle dopravců zatím po zavedení slev zvýšila o jednotky procent. Ťok však připustil, že v budoucnu by v případě potřeby mohla vláda při hledání úspor slevy pozměnit.