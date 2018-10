Ťok vyhoví krajům, podepíše memorandum o nulové sazbě mýta

Mýto na většině silnic první třídy bude bez poplatku, tedy s nulovou sazbou. Dohodu s kraji a obcemi podpisem společného memoranda stvrdí ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Vyplývá to z informací ministerstva dopravy. Návrh ještě bude muset schválit vláda. Ministerstvo tak ustoupilo krajům a obcím, které od začátku proti záměru rozšířit mýto na silnice první třídy protestovaly. Podle nich by zpoplatnění úseků přesunulo tranzitní kamionovou dopravu na menší krajské silnice a do obcí.

Ministerstvo zároveň navrhuje, aby kraje identifikovaly konkrétní úseky, kde by naopak mohlo být zpoplatnění efektivní. Ministr Ťok minulý týden uvedl, že některé obce chtějí zpoplatněním některých úseků, které dosud kamiony využívaly pro objížďku zpoplatněných dálnic, omezit tranzitní dopravu v jejich blízkosti. Nulová sazba by se tak neměla týkat všech úseků. Nulové poplatky by podle Ťoka měly platit minimálně po dobu fungování současné vlády. O dalším využití mýta by následně rozhodla nová vláda.