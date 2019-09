Tisk: Na letiště v Bejrútu se dostala z Prahy omylem atrapa bomby. Letiště to popřelo

Na letišti v Bejrútu o víkendu našli atrapu bomby, která pocházela z Prahy a byla míněna jako test účinnosti letištních skenerů na pražském letišti. Napsal o tom libanonský deník The Daily Star. Podle jeho informací balíček po testu v Praze zapomněli odstranit. Byl v letadle společnosti Qatar Airways, které přiletělo do Bejrútu z Prahy. Pražské Letiště Václava Havla i česká policie ČTK sdělili, že žádný takový test neprováděli. V balíčku balení jádrového mýdla s jelenem spojené dráty s mobilním telefonem. Libanonská média původně mylně psala, že balíček do Libanonu dorazil z Dauhá a obsahoval 200 gramů výbušniny. Po prozkoumání na bejrútském letišti byla ale přítomnost výbušných látek vyloučena.

Bezpečnostní služba bejrútského letiště kontaktovala kolegy v Praze a údajně se dověděla, že balíček byl použit v ČR k prověření účinnosti letištních skenerů a také ke školení letištních pracovníků, uvedl list. Po testu ale česká bezpečnost zapomněla balíček odstranit. Pražské Letiště Václava Havla to ale popřelo. "Bezpečnostní složky Letiště Praha žádný chybějící testovací balíček neevidují," oznámila ČTK mluvčí letiště Kateřina Pavlíková. I mluvčí českého policejního prezidia David Schön řekl ČTK, že žádný podobný test nyní policie neprováděla. Testovací zařízení, která pražské letiště používá, vypadají jinak než balíček na snímcích z Bejrútu zveřejněných deníkem. "Všechna naše testovací zařízení jsou řádně označena v českém i anglickém jazyce a jsou na nich uvedeny kontakty, na kterých by nás mohl v případě nálezu kdokoli kontaktovat, což se nestalo," uvedla mluvčí.