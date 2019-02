Tisícovka Čechů a Slováků žaluje Rakousko kvůli indexaci dávek

Asi tisícovka Čechů a Slováků, kteří pracují v Rakousku a děti mají v zahraničí, u rakouských soudů napadla takzvanou indexaci rodinných dávek. Podle nových pravidel se od začátku ledna jejich výše a míra slev na dani odvíjí od životních nákladů v zemi, kde dítě žije. Kvůli tomu vede s Rakouskem Evropská komise řízení, které může skončit až před unijním soudem. Píše to rakouský tisk. Podle české europoslankyně Martiny Dlabajové z hnutí ANO indexace na společném vnitřním trhu vytváří nové překážky místo toho, aby se členové EU snažili odstraňovat ty stávající. Indexace se týká hlavně mnoha pečovatelek ze zahraničí, které si Rakušané najímají vzhledem k tomu, že jejich služby jsou levnější než služby rakouských ošetřovatelek. Klaus Katzianka, šéf agentury, která zprostředkovává zahraniční pečovatelky do Rakouska, podle webu Presse.at tvrdí, že by jich kvůli krácení rodinných přídavků mohlo z práce odejít 20 až 30 procent.