Tisíce studentů stávkovaly v ČR za ochranu životního prostředí

Tisíce studentů se v Česku zapojily do celosvětové stávky za důslednější ochranu klimatu a snižování emisí. Prahou prošlo více než dva tisíce středoškoláků, podobné akce se konaly v Liberci, Brně, Plzni, Českých Budějovicích, Karlových Varech, Rakovníku či Pelhřimově. Studenti chtějí, aby politici začali o ochraně klimatu jednat, jinak budou stávky pokračovat. Poslanecká sněmovna v souvislosti s akcí rozhodla, že se bude ochranou klimatu zabývat. Celosvětově se dnes uskutečnilo více než 2000 protestů ve 123 zemích. V prohlášení, které čeští studenti vydali, dali politikům dvoutýdenní ultimátum. Pokud nezačnou jednat a nedají záruku řešení klimatické krize, půjdou žáci stávkovat znovu. Vláda by měla Sněmovnu informovat o svém postoji ke změně klimatu 27. března. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) uvedl, že Česká republika bude schopna snížit emise skleníkových plynů minimálně o 45 procent do roku 2030 a emise o 80 procent v roce 2050. "Je skvělé, že se mladí lidé aktivně zajímají o budoucnost naší planety," řekl Brabec ČTK. Za problémy v ČR studenti považují například prolomení limitů těžby, emisní výjimky pro uhelné elektrárny nebo neudržitelné nakládání se zemědělskou půdou. Stát podle nich investuje z převážné většiny do fosilního průmyslu místo do čistých zdrojů energie.