Tisíce lidí v Praze potřetí protestují proti Benešové a Babišovi

Na pražském Staroměstském náměstí lidé potřetí protestují proti nové ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO) a premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Účast je podle zpravodajky ČTK podobná jako před týdnem, kdy podle organizátorů přišlo 20.000 lidí. Demonstraci stejně jako v minulých dvou týdnech organizuje spolek Milion chvilek, který požaduje demisi Benešové a jmenování nezávislého ministra. Obává se zásahů do justice v době, kdy policie podala návrh na obžalobu Babiše v kauze Čapí hnízdo. Demonstrace se konají také v dalších městech. Na Dominikánském náměstí v Brně je opticky stejně lidí jako před týdnem, možná i více. Minulé pondělí byly na náměstí podle odhadu ČTK 3000 až 4000 lidí. Demonstrace proti nové ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO) považuje premiér Andrej Babiš (ANO) za kampaň do Evropského parlamentu. Novinářům to řekl po zasedání vlády.