TI žádá od Babiše omluvu za to, že ji označil za zkorumpovanou

Organizace Transparency International zaslala předžalobní výzvu premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Předseda vlády by se měl podle TI omluvit za to, že organizaci opakovaně veřejně označil za zkorumpovanou. Pokud se chce soudnímu řízení vyhnout, měl by Babiš do týdne na adresu TI zaslat dopis, ve kterém se za "nepravdivé osočení" omluví. Organizace o tom informovala v tiskové zprávě. Obdobný dopis adresuje i úřadu vlády, který by se měl podle TI omluvit za Babiše jménem republiky. Babiš by se měl také dalších urážek zdržet. "Během posledního roku jste opakovaně a často označil mého klienta za zkorumpovaného, a to různými způsoby," vyčítá Babišovi advokát TI Pavel Uhl. "Můj klient je právnická osoba, která je součástí mezinárodní sítě podobných neziskových organizací, které bojují za transparentnost a s korupcí. U odborné i širší veřejnosti pak požívá značnou kredibilitu právě za svou důkladnost a nestrannost. Myšlenku, že by můj klient byl zkorumpovaný, jednoznačně odmítá," dodal.