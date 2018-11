Těžba na Dole Lazy má skončit příští rok v říjnu

Těžba na Dole Lazy na Karvinsku bude ukončena k 31. říjnu příštího roku. Rozhodlo o tom představenstvo těžební společnosti OKD. Hlavním důvodem je skutečnost, že důlní pole bude po vytěžení posledních porubů považováno za vydobyté. Vedení OKD nepočítá s hromadným propouštěním. Po uzavření Dolu Lazy by měli zaměstnanci najít uplatnění v dalších lokalitách OKD v karvinské části revíru. ČTK to dnes sdělil mluvčí společnosti Ivo Čelechovský. Majitelem OKD je od letošního dubna znovu stát. Podle podnikatelského záměru se uhlí na Karvinsku bude těžit minimálně do roku 2024, během zářijové návštěvy firmy ale premiér Andrej Babiš (ANO) hovořil o možném prodloužení těžby o dalších šest let.