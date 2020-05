Testy zlevnily, řada nemocnic s nimi skončí, jihočeské nesleví

Většina nemocnic v krajích dělá testy na nový typ koronaviru pro samoplátce nejvýš za 1674 korun, dalších 82 korun si mohou účtovat za odběr. Podle nemocnic je cena příliš nízká a nezohledňuje náročnost testování. Nemocnice v Klatovech, Domažlicích, Kroměříži považují cenový strop za nízký, a s testováním proto končí. V Královéhradeckém kraji nemocnice zvažují omezení počtu odběrových míst. Jihočeské nemocnice ceny testů nezmění a účtují si za ně nadále 2600 korun. Za cenu stanovenou ministerstvem nejsou schopny službu nabízet. Řada nemocnic stanovenou cenu ale respektuje.

Ministerstvo zdravotnictví začalo regulovat maximální cenu testu na covid-19 pro samoplátce a správní úřady ode dneška. Za test PCR z výtěru z nosohltanu, který potřebují pravidelně například pendleři jezdící za prací do zahraničí, lidé dosud platili většinou od 2500 do 2900 korun. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) už dříve ale poznamenal, že pokud nemocnice nechají cenu vyšší, bude to bezdůvodné obohacení a může být trestáno. Novou plošnou cenu pro testy samoplátců odmítají i jiné nemocnice. Nemocnice v pohraničních Klatovech a Domažlicích, které začaly testy zejména pro pendlery nabízet jako jedny z prvních v ČR, tento typ testování od soboty ukončí. V současné době má povolení testovat téměř stovka tuzemských laboratoří.

Negativní test na koronavirus má být jednou z podmínek letního cestování do zahraničí. Některé země jej zřejmě budou požadovat před vjezdem, po návratu je povinný v Česku. Pro cestovní kanceláře je státem regulovaná cena nepřijatelně vysoká, prosazovaly pětisetkorunu.