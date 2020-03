Testy potvrdily v Česku téměř 1800 nakažených koronavirem

Počet nakažených koronavirem v Česku se ke čtvrtečnímu ránu zvýšil na 1775 případů. Během středy jich přibylo 291, zatím nejvíce za jeden den. Nejvyšší byl ale ve středu i počet testovaných lidí, laboratoře provedly téměř 4100 testů, celkem bylo otestováno zhruba 26.700 lidí. Z nemoci COVID-19 se vyléčilo deset pacientů, šest nakažených zemřelo. Vyplývá to z aktualizovaných údajů ministerstva zdravotnictví na webu ke koronaviru. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na twitteru uvedl, že u 34 pacientů má onemocnění těžký průběh.

Podle odborníků může být do konce března kolem 3000 nakažených a celkový počet případů může růst až k 15.000.

Stát kvůli šíření nového koronaviru dál zpřísnil volný pohyb na veřejnosti. Lidé se mají venku pohybovat nejvýše ve skupinkách po dvou. Ministerstvo také lidem nařídilo, aby od ostatních udržovali alespoň dvoumetrový odstup, pokud je to možné. Platí také přísnější pravidla pro pendlery, kteří jezdí do prací do Německa a Rakouska.