Testování kolektivní imunity v Litoměřicích skončilo, kapacity plné

Testování kolektivní imunity vůči koronaviru v úterý skončilo v Litoměřicích. Zdravotníci odebrali 3300 vzorků krve, odběrů provedli o deset procent víc jako rezervu. Informovala o tom koordinátorka testování z Ústavu zdravotnických informací a statistik Marcela Koudelková. Litoměřice byly jako odběrové místo zvoleny, neboť mají z Ústeckého kraje nejvíc potvrzených případů nemoci covid-19. Při odběrech pomáhali studenti fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Pro testování studie kolektivní imunity byly stanovené počty dobrovolníků v různých věkových skupinách. Testovalo či testuje se v Praze, Brně, v Litoměřicích a na třech místech Olomouckého kraje. O testování byl od počátku mimořádný zájem. V Praze byly naplněny požadované počty dobrovolníků ve všech věkových kategoriích už v neděli 26. dubna. V Brně v pondělí dovršili kapacitu testovaných osob od 18 do 39 let a v úterý ráno už chybělo otestovat asi jen 200 dětí do 18 let. V Olomouci, v Litovli i v Uničově kvůli naplnění kapacity skončí testovací studie v pátek, tedy o den dříve. Podle původních rozvrhů mělo testování skončit 1. května. Výstupy by mohly být začátkem května.