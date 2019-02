Teplotní rekordy padly na 25 místech, na Karvinsku bylo 17 stupňů

Teplotní rekordy pro 16. únor padly na 25 stanicích, které měří alespoň 30 let. Nejtepleji bylo v Albrechticích na Karvinsku, kde naměřili 17 stupňů Celsia. V Krnově na Bruntálsku pak bylo 16,3 stupně. ČTK to řekl Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Následující čtyři týdny budou teplotně nadprůměrné. Nezvykle teplo by mělo být především hned v nadcházejícím týdnu od 18. února. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi. Nejvíce srážek očekávají meteorologové na přelomu února a března.