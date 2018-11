Až do poloviny listopadu vydrží v Česku teplé počasí. Vyplývá to z měsíční předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Podle něj teploty zůstanou nadprůměrné a budou se pohybovat nad deseti stupni Celsia. Pokračovat dál bude i sucho, pršet by mělo jen minimálně. Ve druhé polovině listopadu se už ale ochladí. To už by přes den teploty neměly překročit 10 stupňů, v noci pak klesnou k nule. Pršet by podle dlouhodobé předpovědi mělo v listopadu jen minimálně.