Tenistka Vondroušová postoupila na antuce v Istanbulu do čtvrtfinále

Tenistka Markéta Vondroušová pokračuje na antuce ve vítězném tažení a na turnaji v Istanbulu postoupila už do čtvrtfinále. Po víkendovém úspěšném vystoupení ve Fed Cupu si v Turecku poradila ve druhém kole s bývalou šampionkou z Roland Garros Světlanou Kuzněcovovou, ruskou soupeřku porazila 6:4, 6:3. Devatenáctiletá Vondroušová, jež na antuce v Prostějově vyhrála v baráži s Kanadou obě dvouhry, oplatila Kuzněcovové porážku z jediného předchozího duelu. Na US Open 2017 s Ruskou prohrála až v tie-breaku třetího setu, poté co v utkání nevyužila tři mečboly.