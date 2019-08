Tenisté Veselý a Rosol se přiblížili postupu do hlavní soutěže US Open

Tenisté Jiří Veselý a Lukáš Rosol mají na dosah start v hlavní soutěži US Open. Oba daviscupoví reprezentanti v New Yorku zvládli i druhé zápasy v kvalifikaci a postoupili do jejího posledního kola. Veselý porazil žebříčkově lépe postaveného Junga z Tchaj-wanu 2:1 na sety, Rosol zdolal Itala Caruza 2:0. Ve třetím kvalifikačním kole jsou už také Tereza Martincová a Denisa Allertová.