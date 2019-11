Tenista Berdych ukončí kariéru, rozlučku by měl mít v Londýně

Tenista Tomáš Berdych podle očekávání ukončí kariéru. Někdejší finalista Wimbledonu a čtvrtý hráč světa by měl odchod ze scény oznámit v sobotu na Turnaji mistrů, deníku Blesk to řekl jeho otec Martin Berdych. "Myslím, že to bude v sobotu parádní tečka," citoval list Martina Berdycha s tím, že se s manželkou rovněž chystají do Londýna, kde se rozlučka uskuteční. Konec kariéry dvojnásobného vítěze Davisova poháru Berdycha byl víceméně jasný od letošního US Open. V New Yorku tenista po vyřazení v prvním kole na otázku, jestli bude hrát v roce 2020, prohlásil: "To si myslím, že už je hodně nereálné." Letos Berdych odehrál devět turnajů a 20 zápasů. V žebříčku klesl na 103. místo a je daleko od 50. příčky, která by mu kariéru ještě prodloužila.

Čtyřiatřicetiletý Berdych má chronické problémy vyplývající z vrozené vady levé kyčle. "Nemůžu servírovat, nemůžu se pořádně ani ohnout," přiznal v jednom z rozhovorů. Během kariéry ale většinou hrál bez výraznějších komplikací, až uplynulé dva roky se opotřebení projevilo a účast na turnajích často rušil.