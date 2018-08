Téměř polovina Čechů by chtěla pracovat pět hodin denně

Pětihodinovou pracovní dobu by v rámci svého zaměstnání ocenilo 45 procent Čechů. To ji pasuje mezi nejžádanější z netradičních benefitů, které fungují ve světě. Kratší pracovní doba by pro pětinu zaměstnanců znamenala méně stresu a přispěla by ke zvýšení pracovní pohody, vyplývá z průzkumu společnosti Up ČR mezi 525 zaměstnanci.

Po Francii či Německu dorazil tlak na kratší pracovní týden i do Česka. Odboráři chtějí prosadit zkrácení pracovního týdne o 2,5 hodiny. V některých zahraničních firmách jdou ale ještě dále a mluví o pětihodinové pracovní době.

Průměrná týdenní pracovní doba v ČR mírně klesá, loni se snížila na 41,1 hodiny proti 42 hodinám v roce 2003. Zatímco zaměstnanci odpracovali v průměru 39,3 hodiny týdně, podnikatelé 44,1 hodiny.