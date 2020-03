Téměř 40.000 řidičů loni přišlo o řidičský průkaz kvůli bodům

Téměř 40.000 řidičů loni přišlo o řidičské oprávnění kvůli dosažení maximálního počtu trestných bodů. Alespoň jeden trestný bod mělo skoro půl milionu motoristů, což je asi sedm procent z celkového počtu registrovaných řidičů. Nejčastějším přestupkem je překročení rychlosti. Informovalo o tom Centrum dopravního výzkumu, které vycházelo ze statistik ministerstva dopravy. Řidičům je na rok odebráno oprávnění po dosažení 12 bodů.

Ministerstvo dopravy v současnosti připravuje nový bodový systém. Ten počítá s dvěma hranicemi udělovaných bodů, a to čtyři a šest. Noví řidiči by tak mohli přijít o oprávnění i po jediném přestupku. Podle ministerstva jsou šestibodové přestupky velmi závažné, čtyřbodové by měly fungovat jako varování. Zvýšit by se měly i peněžní pokuty za přestupky.