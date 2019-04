Temelín začne zavážet palivo, zkusí i soubory od Westinghouse

Technici v jaderné elektrárně Temelín začnou o víkendu zavážet palivo do reaktoru prvního bloku, který je od 1. března plánovaně odstaven. Zavezou tam 163 palivových souborů, mezi nimi i šest zkušebních od firmy Westinghouse Electric Sweden. Elektrárna je chce v nadcházejících letech testovat. Nyní využívá palivo ruské firmy TVEL. ČTK to řekl temelínský mluvčí Marek Sviták. Odstávka prvního bloku by měla trvat dva měsíce. "Neznamená to přechod na americké palivo. Jde pouze o testování pro ověření vlastností a oboustranné získání know-how před výběrem dodavatele pro další kontrakt. Se stávajícím výrobcem máme nasmlouvaný objem paliva do roku 2023 a smlouva nám umožňuje v případě potřeby uplatnit opci na další překládky," uvedl člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek. Přestože palivo od Westinghouse bude tvořit pouze tři procenta ze všech palivových souborů v reaktoru, licenční řízení trvalo téměř tři roky. "Vzniklo přes sedm desítek technických zpráv, analýz a posudků, které mají dohromady přes 7000 stran," uvedl ředitel temelínské elektrárny Jan Kruml.