Tanky vytáhly po 9 hodinách zbouranou lávku v Nymburce z Labe

Speciální tanky vytáhly před 17:30 z Labe v Nymburce celou konstrukci lávky, kterou firma do řeky shodila v pátek. Práce dnes trvaly asi devět hodin, tanky začaly břemeno z vody tahat poprvé kolem 8:30. Firma nyní zbytky vytažené lávky zdemoluje a sutiny odveze na skládku. Odvoz by měl být dokončen do neděle 12. srpna, kdy firma místo předá zpět městu. Město dalo lávku zbourat, protože hrozilo, že se zřítí. Byla stejné konstrukce jako lávka v Praze-Troji, která se samovolně zřítila loni v prosinci. Čtyři lidi tehdy utrpěli zranění. Při demolici v Nymburce se potvrdilo, že lana lávky byla silně zkorodovaná. Dnešní akce byla složitější než vytahování zřícené lávky Troji. V Nymburce jsou strmější břehy, lávka je navíc větší. Původní plány počítaly s tím, že vytahování nymburské lávky bude pokračovat i ve středu.