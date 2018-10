Tančit jsem moc neuměl, radši používám těla jiných, říká Kylián

Tanečníka, jakým byl v mládí on sám, by prý nikdy nevzal do svého souboru, říká Jiří Kylián. Slavný choreograf, který se proslavil především díky Nizozemskému tanečnímu divadlu (NDT), říká, že tančit moc neuměl. Brzy si ale uvědomil, že to, co chce vyjádřit, dokáže prací s dalšími tanečníky. "Tak jsem radši používal těl jiných, než toho mého, které nestálo za moc," řekl na setkání s novináři před čtvrteční premiérou inscenace Mosty času v Národním divadle. Kyliánův večer bude složený ze čtyř jeho choreografií Žalmová symfonie, Bella Figura, Petit Mort a Šest tanců.

Kylián, člen Francouzské akademie, která kvůli němu navrhla novou kategorii choreografie, odešel koncem 60. let z Československa. Klíčové pro něj bylo stipendium na Královské baletní škole v Londýně. V roce 1975 přijal nabídku na umělecké spoluvedení NDT v Haagu. V roce 1978 byl po úspěchu baletu Sinfonietta jmenován uměleckým ředitelem NDT. Žalmová symfonie, jeho druhý počin této éry, vynesl souboru mezinárodní věhlas.