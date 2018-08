Tajani opět kritizoval země V4 kvůli přerozdělování migrantů

Předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani dnes znovu kritizoval země visegrádské skupiny, kam patří i Česká republika, za jejich neochotu přijímat migranty z jiných zemí EU. Tyto země by podle Tajaniho měly také převzít zodpovědnost za tento unijní problém, jinak budou potrestány. Tajani to řekl agentuře ANSA v souvislosti s migranty na lodi italské pobřežní stráže, která kotví na Sicílii a které italská vláda odmítá pustit do země bez slibu, že jí s nimi unijní státy pomohou. O reformě azylového systému jednají země EU neúspěšně už několik let. Nejspornější částí reformy je právě povinné přerozdělování žadatelů o azyl v rámci unie, k němuž se staví skepticky nejen státy Visegrádu, ale například i Rakousko, které tento půlrok unii předsedá.