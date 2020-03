T-Mobile: Do práce dle údajů z mobilů jezdí o polovinu méně lidí

Do práce v současnosti jezdí o polovinu méně Čechů, než je běžné. Ve velkých průmyslových komplexech je pokles dojíždějících až o tři čtvrtiny. Z domova nyní během všedního dne neodchází 34 procent lidí, což je o 14 procent více než normálně. Vyplývá to z údajů portálu Atlas mobility, za kterým stojí superpočítačové centrum při VŠB - Technické univerzitě Ostrava a operátor T-Mobile. Ten poskytuje striktně anonymizovaná provozní data ze své mobilní sítě. Čísla dojíždění do zaměstnání poklesla skokově po vyhlášení karantény 15. března. V některých městech se jasně ukázal efekt dočasného uzavření velkých průmyslových komplexů, například v Mladé Boleslavi kleslo dojíždění do práce o 72 procent.

Naopak celková mobilita obyvatel v ČR klesá postupně, každý den o několik procent. "Lidé sice nechodí do práce, ale nezůstávají zřejmě namísto toho zcela doma. Ve volném čase jezdí na nákupy, nebo vyrazí na procházku do přírody," uvedl T-Mobile v tiskové zprávě. Data také potvrzují vylidňování center měst. Zatímco v běžném dnu na Václavském náměstí systém zaznamená téměř 70.000 SIM karet, nyní je to jen zhruba 15.000. Atlas mobility sleduje také zahraniční SIM pohybující se v ČR. Jejich počet výrazně klesl, nicméně ne tak, jak by se možná dalo očekávat. K prudkému poklesu oproti normálu došlo mezi 13. a 15. březnem, kdy se počet SIM snížil o 33 procent. Zřejmě v souvislosti se zavíráním hranic, kdy Českou republiku zahraniční návštěvníci opouštěli.