SZÚ: V Česku bylo testováno na koronavirus 135 vzorků

V Česku bylo v Národní referenční laboratoři Státního zdravotního ústavu (SZÚ) na nový typ koronaviru dosud testováno 135 vzorků, některé opakovaně. Podle ředitele SZÚ Pavla Březovského je k testování připraveno dalších devět či deset vzorků. Není namístě testovat každého, kdo se vrátil ze severu Itálie. Musí přijet z oblasti, kde se nemoc šíří, a mít horečku nad 38 stupňů, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Informace zazněly po jednání Ústřední epidemiologické komise na ministerstvu zdravotnictví. "Ani když by tu byl první případ, což nemůžeme vyloučit, není to důvod k panice, ani ke skupování potravin. Byla by to cestovatelská anamnéza, nemocný by byl izolován a léčen," řekl ministr. Podle náměstka ministra Romana Prymuly je pravděpodobné, že se nákaza v Česku objeví. Panika ale není namístě. Systém je podle něj nyní zahlcen případy nemocných s chřipkou, kteří cestovali a mají strach, že mají koronavirus. Takových lidí jsou podle něj desetitisíce, volají lékařům i do nemocnic. Důvod podle něj není ani nakupovat potraviny. "Nepředpokládá se žádná izolace většího rozsahu, ale i kdyby došlo k izolaci jednoho či dvou měst, tak máme systém krizového zásobování potravinami, které by rozváželi hasiči," řekl Prymula.

Ústřední epidemiologická komise ministerstvům, krajům a dalším orgánů státní právy a samosprávy uložila, aby rozpracovaly své krizové plány podle svých gescí. Zabývat by se měly i zásobováním nebo výrobou, pokud by byla nařízena karanténa. Pro státní nemocnice chce ministerstvo prostřednictvím Státní správy hmotných rezerv nakoupit respirátory v řádu týdnů, investuje asi 30 milionů korun.