SŽDC v příštím roce investuje do modernizací nádraží 720 milionů

Správa železnic plánuje v příštím roce investovat do rozsáhlých modernizací nádražních budov přes 720 milionů korun. Letos to zatím bylo kolem 405 milionů korun. Organizace vypíše také tendry na kompletní rekonstrukci 23 budov. Na konferenci Nádráží 2019 to řekl náměstek Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Mojmír Nejezchleb. V Česku je více než 3000 nádražních budov. Náklady na kompletní rekonstrukce nádraží se postupně zvyšují. Ještě v roce 2018 to bylo 208 milionů korun. V příštím roce by tak měly vzrůst až o 70 procent. K financování modernizací správa železnic využívá vedle národních peněz také dotace z evropských fondů. V rámci rekonstrukcí a oprav by se měl postupně zlepšovat i bezbariérový přístup do nádražních budov a na nástupiště. V současnosti má bezbariérový přístup 37 procent nádražních budov, které se nacházejí na koridorových tratích. Po rekonstrukcích, které SŽDC v současnosti připravuje nebo realizuje do roku 2025, by to mělo být 45 procent budov. U nástupišť by se podíl s bezbariérovým přístupem měl zvýšit až o 20 procent na 73 procent.

Správa železnic se o nádraží stará od roku 2016, kdy je převzala od Českých drah.