Systém investičních pobídek se změní, schválila vláda

Investiční pobídky by měly být nově dostupné pro firmy, jejichž projekty mají vyšší přidanou hodnotu a věnují se i výzkumu a vývoji. Šanci budou mít také investice, které budou směřovat do hospodářsky problémových regionů. Nové nastavení podmínek pro investiční pobídky rovněž umožní více podporovat české firmy. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že firma, která pobídku získá, musí například nově zaměstnancům zajistit mzdu alespoň ve výši průměrné mzdy v kraji. "Nově se budou podporovat pouze projekty s vysokou přidanou hodnotou s přesahem do výzkumu a vývoje. Vycházíme přitom ze současného stavu ekonomiky a jsme v souladu se schválenou inovační strategií, která je základem připravované Národní hospodářské strategie," řekl již dříve ČTK vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO).

Výše nároků na státní rozpočet by podle propočtů úřadu měla dosahovat nejvýše 3,14 miliardy korun ročně proti současným 4,35 miliardy korun. Současně veškeré investiční pobídky budou podléhat schválení vládou. Současná široká dostupnost investičních pobídek ve výrobě nemotivuje podle MPO společnosti k investicím do náročnějších aktivit. Nová kombinace podmínek by podle návrhu měla posílit mezinárodní konkurenceschopnost Česka.