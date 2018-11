Symbolem oslav sto let koruny bude druhá největší zlatá mince

Symbolem oslav sto let koruny, které se uskuteční příští rok, bude druhá největší zlatá mince na světě. Novinářům to řekl guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Česko v příštím roce oslaví sto let odluky od rakousko-uherského peněžního systému a vznik československé koruny. ČNB chystá k připomenutí tohoto výročí řadu doprovodných akcí a zvláštních emisí platidel. Symbolem těchto oslav by se měla stát mince z ryzího zlata v nominální hodnotě 100 milionů korun, vážící 130 kilogramů a s průměrem 53,5 centimetru. Větší je na celém světě jen australská mince z roku 2011 s průměrem 78 centimetrů a váhou přes tunu. Česká mince bude k vidění od 1. února do 28. dubna 2019 na výstavě pořádané ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky a Správou Pražského hradu.