Švýcarská policie zadržela Petra Krause obviněného v kauze Mostecké uhelné

Švýcarská policie v úterý zadržela manažera Petra Krause obviněného z vytunelování Mostecké uhelné. Švýcarská justice Krause už v případu pravomocně odsoudila k šestnácti měsícům vězení. Policie manažera převezla do výkonu trestu ve věznici poblíž města Fribourg. ČTK to v sobotu sdělila v tiskovém prohlášení Krausova advokátka Karolina Besser Zelenková. Kraus je ve stejné věci souzen i v České republice, hlavní líčení je plánováno od 10. června. Zelenková se zadržením nesouhlasí a proti kroku švýcarských orgánů vznesla formální protest. Bude žádat o to, aby bylo Krausovi umožněno se i nadále účastnit hlavního líčení u Městského soudu v Praze. Postupem švýcarské policie bylo podle advokátky Krausovi upřeno ústavní právo na obhajobu v Praze. Kraus byl podle jejích informací zadržen policií při cestě na setkání se svým švýcarským právním zástupcem. Upozornila také, že od doručení rozsudku švýcarského soudu nebyli Kraus ani jeho právní zástupci formálně vyrozuměni o termínu nástupu k výkonu trestu. Kraus trvá na své nevině a na své účasti u soudu v Praze.

Pražský městský soud zahájil hlavní líčení v kauze údajného vytunelování MUS v listopadu. Zúčastnili se jej všichni obžalovaní, tedy pětice bývalých manažerů MUS i exnáměstek ministra průmyslu Robert Sýkora. Mezi obžalovanými je kromě Krause Antonio Koláček, Jiří Diviš, Oldřich Klimecký a Marek Čmejla. Obžaloba tvrdí, že vytvořili nepřehlednou strukturu firem, aby zastřeli, že nejpozději od května 1998 vlastnili nebo měli pod kontrolou nadpoloviční většinu akcií MUS. Poté vyčkali, až cena akcií klesla, a od státu odkoupili jeho podíl přes Investenergy za výrazně nižší cenu. Prodej státního podílu v MUS firmě Investenergy schválila v červenci 1999 vláda současného prezidenta Miloše Zemana. Obžalovaní tím Česku údajně způsobili škodu nejméně 3,2 miliardy korun. Všichni obvinění vinu odmítají. Další líčení je plánované v týdnu od 10. do 14. června.