SVS: Hovězí z Polska mířící do Prahy v sobě nemělo salmonelu

Veterináři uvedli, že maso z problémových polských jatek, které šlo do Prahy, v sobě nemělo salmonelu. Už dříve vyloučili přítomnost veterinárních léčiv, smyslově bylo také v pořádku. ČTK to sdělil za Státní veterinární správu (SVS) Petr Majer. Od úterý veterináři provádějí intenzivní kontroly kamionů a dodávek v příhraničních oblastech, které by polské maso mohly vézt. Do čtvrtečního odpoledne zastavili 491 vozidel, 86 z nich vezlo veterinární zboží. Odebrali čtyři vzorky hovězího masa a zjistili 15 závad, které byly hlavně administrativní. Při kontrolách kamionů odebírají veterináři vzorky, pokud vozidla převážejí polské hovězí maso.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) při kontrolách vytipovaných pražských restaurací také nezjistila žádné pochybení ve vztahu k původu masa ani nenašla žádné maso neznámého původu. Kontroly byly reakcí na podněty související s kauzou prodeje polského hovězího z mrtvých či nemocných zvířat. V kontrolách bude inspekce pokračovat.