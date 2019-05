Světoznámý ilustrátor Petr Sís tvoří knihy o dobrodruzích

Je jedním z nejúspěšnějších současných českých ilustrátorů. Výtvarník a autor knih pro děti Petr Sís také tvoří animované filmy, mozaiky a tapisérie. Většinu života prožil v New Yorku, předtím do 33 let žil v Praze, kde byl známý i jako diskžokej. Po Jiřím Trnkovi a Květě Pacovské obdržel jako třetí Čech Cenu H. Ch. Andersena, která bývá také nazývána Nobelovkou pro ilustrátory. V sobotu oslaví sedmdesátiny."Odjakživa nesmírně rád maluji obrazy létání, svobody a ptáků," prozradil tisku Sís, syn režiséra Vladimíra Síse. Celkem vytvořil 26 knih pro děti a mládež (Tibet - tajemství červené krabičky, Strom života, Pilot a Malý Princ, Zeď, Tři zlaté klíče a další), a k asi 60 jiným vytvořil ilustrace. Do ČR se Petr Sís vrací. Letos bude hostem letního festivalu Colours of Ostrava.

Jako hudební publicista pořídil Sís řadu rozhovorů s hvězdami tehdejší angloamerické hudební scény a v roce 1969 uváděl pražský koncert skupiny Beach Boys. Jeho ilustrace se pravidelně objevovaly v časopisech, maloval obaly na hudební desky a filmové plakáty. Později v USA vytvořil znělku pro olympijské hry, a také klip pro písničkáře Boba Dylana, předtím pracoval i ve Švýcarsku a v Anglii. Americké občanství získal paradoxně až v květnu 1989. Nyní má Sís rozpracovanou knihu o zachránci židovských dětí siru Nicholasi Wintonovi. Jeho příběh Sís proplétá se životem dívky Věry, jež patřila mezi 669 zachráněných dětí.