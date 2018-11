Světoví státníci si připomínají konec první světové války

V Paříži u Vítězného oblouku za účasti francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a zahraničních prezidentů a premiérů včetně českého ministerského předsedy Andreje Babiše začala vzpomínková ceremonie u příležitosti stého výročí konce první světové války. Na tento akt naváže Pařížské mírové fórum, kde státníci spolu s dalšími delegáty budou jednat o mírových aktivitách ve světě.

Český premiér bude večer hovořit na mírovém fóru. Tuto příležitost chce Babiš podle svých slov využít k tomu, aby položil otázku, zda by nebylo dobré část peněz na zbrojení vynaložit na zlepšení života chudých ve světě. "Když si vezmeme tu obrovskou částku, kterou dáváme na zbrojení, to je 1750 miliard dolarů (40 bilionů korun), to je třicetkrát český rozpočet. To je obrovská částka, člověk se musí zamyslet, proč vlastně zbrojíme tolik, kdo je ten nepřítel," prohlásil Babiš. se, že mírové fórum by k tomu mohlo být dobrou příležitostí.