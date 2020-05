Světová výstava Expo 2020 byla kvůli koronaviru o rok odložena

Mezinárodní výstava EXPO 2020, která měla v říjnu začít v Dubaji, byla kvůli koronaviru o rok odložena. Při hlasování členů Mezinárodního úřadu pro výstavnictví (BIE) se pro to podle agentury AP vyslovily potřebné dvě třetiny zemí. Podle původního plánu měla akce začít letos 20. října a trvat do 10. dubna příštího roku. Rezoluce o odkladu počítá s novým termínem od 1. října 2021 do 31. března 2022. Hlasování je průběžné a ještě neskončilo, jeho definitivní výsledek bude znám koncem měsíce. Úřad už ale dnes ohlásil, že je odklad zajištěn, protože dosud jej podpořily dvě třetiny zemí. Dubaj, který je jedním z emirátů Spojených arabských emirátů, do příprav investoval miliardy dolarů, uvádí AP. Očekával až 25 milionů turistů.

Návrh na odklad podpořilo také Česko. Ústředním tématem české expozice měla být technologie získávání vody ze vzdušné vlhkosti s pomocí solární energie. Český pavilon měl zahrnout také restauraci a představit například české sklo nebo lázeňství.