Světová aukční síň Sotheby's bude dražit moderní české umění

Aukční síň Sotheby's zahájí v pondělí on-line dražbu moderního umění ze střední a východní Evropy, v níž budou moci zájemci během nadcházejícího týdne přihazovat i na dvě desítky děl českých umělců. Do svého výběru letos odborníci zařadili jak obrazy známých meziválečných malířů, tak zcela současnou tvorbu mladých výtvarníků jako jsou Pasta Oner či Patrik Hábl. Sotheby's pořádá aukce věnované středoevropským výtvarníkům pravidelně, letos se do prodeje dostalo 61 položek od umělců z Česka, Maďarska, Polska, ale i z Řecka, Ruska či Německa. Z děl české provenience přisoudila aukční síň nejvyšší odhad plátnu Jana Kubíčka, jednoho z předních představitelů racionálního geometrického umění. Obraz z roku 1989 nazvaný Progrese (Variace II) se bude prodávat za odhadovanou cenu 16.000 až 18.000 liber (až 530.000 Kč). V rozmezí 15.000 až 18.000 liber se pak má pohybovat cena malby Pravoslava Kotíka z roku 1942 nazvané Sedící akt s kaktusem. Až do skončení aukce 12. listopadu lze skrze webové stránky přihazovat například na díla představitelů české avantgardy jako jsou Josef Čapek, Václav Špála, Alois Wachsmann, Alfréd Justitz, František Kupka či Antonín Procházka. Prodávat se ale budou rovněž fotografie Josefa Sudka.