Svaz průmyslu: Solární elektrárny měly být zařazeny do aukcí

Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje za nešťastné, že solární elektrárny nebyly zařazeny do plánovaných energetických aukcí. Uvedl to v tiskové zprávě. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nezařadilo velké fotovoltaické zdroje do připravovaných aukcí s odůvodněním, že se u nich nepočítá do budoucna s provozní podporou. Úřad už dříve sdělil, že preferuje podporu malých fotovoltaických zdrojů na střechách budov. Záměr ministerstva dlouhodobě kritizují také Solární asociace a Svaz moderní energetiky.

Se zavedením aukcí počítá připravovaná novela zákona o podporovaných zdrojích energie a energetického zákona. MPO navrhuje, aby v energetických aukcích soutěžili výrobci energií z obnovitelných zdrojů o výši provozní podpory. Myšlenkou je to, že stát si určí, kolik chce mít například větrných elektráren, a výrobci budou v aukci soutěžit o to, kdo dokáže dodat do sítě daný objem elektřiny s nejnižší veřejnou podporou.