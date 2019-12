Svaz průmyslu podporuje přijetí eura v ČR, současná vláda datum nestanoví

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) podporuje přijetí eura v ČR. Na Setkání lídrů průmyslu a exportu na Pražském hradě to řekl viceprezident SP ČR Radek Špicar. Poukázal na to, že Evropskou unii opouští Velká Británie, kde se platí librou, a hrozí, že o budoucnosti unie budou ve větším měřítku než dosud rozhodovat země z eurozóny. "Proto budeme tlačit na přijetí eura více než kdy v minulosti," uvedl Špicar. Příkladem pro Česko podle něj může být Slovensko, kde se eurem platí už více než deset let. "Celých 67 procent Slováků je rádo, že platí eurem, a ke slovenské koruně už by nikdy nechtěli vracet," podotkl Špicar. Připustil ale, že v ČR je situace opačná, když zhruba 70 procent lidí euro nechce. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ale zopakovala, že současná vláda datum přijetí eura v ČR nestanoví. Česko podle ní plní takzvaná maastrichstská kritéria pro vstup do eurozóny. "Jsem ale přesvědčena o tom, že stanovení data v tomto kabinetu nepadne. Nemáme dořešený problém dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí," upozornila.