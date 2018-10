Svaz pojišťoven: Stejný růst nákladů nebude další roky možný

Stejné tempo růstu nákladů veřejného zdravotního pojištění, jako je plánované v roce 2019, nebude podle Svazu zdravotních pojišťoven dál možné. V příštích letech se podle jeho prezidenta Ladislava Friedricha buď zvýší platba státu, nebo se omezí nárok na péči. Je třeba také zvážit koncentraci nemocniční péče, řekl na tiskové konferenci svazu. V něm je sdruženo šest ze sedmi zdravotních pojišťoven, společně se starají asi o 40 procent obyvatel. Přestože náklady pojišťoven na péči porostou v příštím roce o 8,6 procenta, nepodařilo se podle Friedricha navýšit její objem.

Do zdravotnictví putuje asi 7,3 procenta HDP. Letos je to asi 300 miliard korun. V Německu je to 11,3 procenta, ve Švédsku a Francii 11 procent. Nejméně vydává Lotyšsko, a to 5,7 procenta. Kolem roku 2060 by se mohl podíl zdravotnických výdajů v ČR dostat podle analýzy na 20 procent HDP. Jedním z důvodů je stárnutí společnosti. Česko tak bude patřit mezi deset zemí EU, kde se výdaje budou zvyšovat nejrychleji.