Svaz neslyšících: V ČR je nedostatek tlumočníků znakového jazyka

V Česku je nedostatek tlumočníků znakového jazyka. Podle odhadu Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR tlumočí do znakového jazyka v současnosti zhruba 90 lidí. Na jednoho tlumočníka tak připadá přibližně 100 neslyšících. ČTK o tom informovala mluvčí svazu Veronika Cézová. Podle ní není v Česku vysoká škola, která by nabízela kompletní studium tlumočení. Chybí také standardizované zkoušky, které by ověřovaly znalosti tlumočníků, uvedla. Podle mluvčí svazu je v Česku asi 10.000 neslyšících. Kromě nich používají znakový jazyk i někteří nedoslýchaví. Většina z takto postižených žije v Praze, kde působí asi 80 procent tlumočníků znakového jazyka.