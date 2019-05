Švagr: Doplnění zásob ropy v Česku bude trvat asi půl roku

Doplnění zapůjčené ropy do státních rezerv bude podle předsedy předsedy Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavla Švagra trvat asi půl roku. Švagr to řekl ČTK a Českému rozhlasu na brněnském veletrhu IDET. Ropovodem Družba asi měsíc ropa netekla kvůli kontaminaci, stát formou zápůjčky poskytl Unipetrolu asi třetinu z rezerv. Do ropovodu Družba, kterým teče ropa i do Česka, se minulý měsíc dostala surovina znečištěná organickým chloridem, která mohla poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod proto dovoz ruské ropy zastavily.

Unipetrol v Česku provozuje vedle litvínovské rafinerie rafinerii v Kralupech nad Vltavou. Ruskou sirnou ropu zpracovává však pouze rafinerie v Litvínově. Kralupská rafinerie zpracovává nízkosirné ropy přepravované do Česka z italského Terstu přes Ingolstadt ropovodem IKL, který byl uveden do provozu v lednu 1996. Podle odborníků však lze tuto ropu použít v Litvínově jen velmi obtížně. Podle Švagra by ale stálo za úvahu, kdyby Česko mělo zásoby i pro Kralupy.