Sušický Spak chce rozšířit výrobu, prodej roste v Česku i cizině

Sušický výrobce kečupů, dresinků nebo hořčice Spak Foods připravuje rozšíření kapacity výroby až o 30 procent. Do jara 2021 přistaví výrobní a skladovací objekt a za další rok ho vybaví technologií. Náklady budou přes 20 milionů korun. Trvale zisková firma, která funguje od roku 1991, investovala dosud v Sušici asi půl miliardy korun, řekl ČTK 74letý zakladatel firmy Hans Peter Spak z Vídně. Jeho rodinná firma má ve Vídni další závod se 45 lidmi, menší než závod v Sušici. Podnik teď produkuje asi 60 tun výrobků denně. Na českém trhu se prodá 30 až 35 procent produkce, zbytek produkce vyváží firma do více než deseti zemí, zejména do Rakouska, Itálie, Maďarska, Švédska a na Slovensko.