Summit EU navrhl do čela Evropské komise Němku von der Leyenovou

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie navrhli do čela Evropské komise německou ministryni obrany Ursulu von der Leyenovou, řekl na tiskové konferenci po jednání summitu předseda vrcholných unijních schůzek Donald Tusk. Jeho samotného ve funkci šéfa Evropské rady vystřídá končící belgický premiér Charles Michel.

Podle premiéra Andreje Babiše(ANO) je rozhodnutí summitu o personálních otázkách úspěchem; ČR a V4 se podařilo zabránit příchodu spitzenkandidáta do čela Evropské komise. O návrhu summitu EU, aby do čela Evropské komise nastoupila Němka von der Leyenová, bude europarlament hlasovat 16. července. Babiš doufá, že 21 českých europoslanců bude postupovat jednotně.

Summit, který začal už v neděli, oznámil, že novým šéfem unijní diplomacie má být španělský politik Josep Borrell a v čele Evropské centrální banky stane Francouzka a stávající výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Christine Lagardeová. "Před pěti lety jsme potřebovali na rozhodnutí tři měsíce a někteří byli stejně proti. Letos to trvalo tři dny a proti nebyl nikdo," poznamenal před novináři Tusk. Klíčový summit začal v neděli vpodvečer a poté, co několik zemí jednoznačně odmítlo zvažovanou kandidaturu socialisty Franse Timmermanse do čela EK, se jednání nečekaně protáhlo do dnešního večera.