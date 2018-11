Sucho zasáhlo už 95 procent území ČR, potvrdil ministr Toman

Letošní sucho zasáhlo už 95 procent území České republiky. Novinářům to ve Zlíně řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Nejhůře jsou na tom oblasti v okolí řek Labe a Lužnice, Plzeňsko nebo jihovýchod Moravy. Ministerstvo proto připravuje opatření, která mají zadržet vodu v krajině. K výstavbě malých vodních ploch by podle Tomana měla přispět připravovaná změna stavebního zákona, na jejímž základě by rybníky s plochou do dvou hektarů a s výškou hráze do 1,5 metru mohly začít vznikat pouze na základě ohlášení.

Letošní sucho způsobilo zemědělcům a pěstitelům stromů v České republice podle odhadů škody zhruba za 11 miliard korun. Vláda v říjnu schválila, že mezi ně jako kompenzaci rozdělí 2 miliardy korun. Aby byly řádně odškodněny nejvíce postižené podniky, kterým tržby klesly o více než 30 procent, bylo by však zapotřebí 3,7 až 4,2 miliardy korun.