Sucho a kůrovec budou letošními Tomanovými prioritami

Prioritami ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD) pro nadcházející rok bude pokračování v boji s kůrovcem, řešení situace se suchem a dojednání nové evropské zemědělské politiky. Toman to uvedl v rozhovoru s ČTK. Mezi úspěchy loňského roku řadí zvýšení rozpočtu resortu, rychlejší vyplácení kompenzací za sucho nebo omezení využívání herbicidů s účinnou látkou glyfosát (nejznámější je pod zančkou RoundUp) na urychlení dozrávání a vysušování rostlin, které se využívají pro potravinářské účely, tedy pro obiloviny a řepku. Podle ministra je ČR u tohoto zákazu prakticky průkopnická, ostatní země EU o zákazu podle něj hovoří, ale k jeho zavedení nepřistoupily. Ministerstvo uvádí, že za posledních šest let se snížilo používání pesticidů v ČR o 7,1 procenta. Účinné látky glyfosát se v roce 2013 v Českuspotřebovalo 935.000 litrů, loni to bylo 750.000 litrů.