Studium na VŠ se od roku 1989 změnilo a otevřelo víc lidem

Možnosti vzdělávání na vysokých školách v ČR se za posledních 30 let od roku 1989 výrazně rozšířily. Počet studentů je nyní zhruba jedenapůlkrát větší. Počet veřejných vysokých škol narostl z 23 na 26 a nově vzniklo několik desítek škol soukromých. Mezi studujícími přibylo cizinců a žen. Změnil se zájem o obory a zároveň se zvětšila jejich nabídka. Vyplývá to z údajů ministerstva školství. Zatímco v době listopadové revoluce bylo na českých vysokých školách asi 113.500 studentů vysokých škol, loni jich bylo přibližně 290.100. Množství absolventů, kteří každý rok z vysoké školy vyjdou, činil před 30 lety zhruba 18.600. Nyní je to kolem 68.600.

Zatímco v roce 1989 studovalo na vysokých školách v tehdejším Československu 3396 cizinců, loni to v ČR bylo 44.831. "Zlom nastal v roce 1999/2000, kdy počet zahraničních studentů přesáhl 4000," uvedla mluvčí Domu zahraniční spolupráce Lucie Durcová. V době sametové revoluce tvořili zahraniční studenti přibližně tři procenta všech posluchačů, v roce 2018 kolem 16 procent.