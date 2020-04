Studie zjistí výskyt nemoci covid-19 mezi závislými na drogách

V Česku by měla v pondělí začít studie, která má zjistit výskyt a šíření nákazy novým koronavirem u lidí se závislostmi na drogách a u pracovníků, kteří jim pomáhají. Testovat se budou klienti a personál adiktologických služeb. Využijí se k tomu rychlotesty ke zjištění protilátek z kapky krve. Vyšetření by se měla pak pravidelně opakovat, a to nejméně do června. Informace o studii s názvem ADI-COVID-19 zveřejnilo na webu Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. V adiktologických službách by se mohlo využít celkem 30.000 testů. Vyšetření by mohly pravidelně podstupovat zhruba 2000 klientů se závislostmi. Testovat se budou i pracovníci. Kontroly se mají opakovat po týdnu a mají zmapovat šíření nákazy a jeho rychlost v rizikovém prostředí.

Účastníci studie budou vyplňovat dotazník. Formulář při prvním odběru obsahuje tři desítky otázek, které se týkají užívání návykových látek, bydlení a dalších věcí. Při opakovaném vyšetření je dotazů zhruba polovina.