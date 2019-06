Studie: Sdílená auta bude za pět let využívat 2,5 procenta Čechů

Za pět let bude sdílení aut v Česku využívat kolem 2,5 procenta tuzemské populace. Budou přitom jezdit buď auty jiných soukromých uživatelů a nebo využívat nabídku carsharingových firem s vlastním vozovým parkem. Vyplývá to ze studie analytické firmy KPMG. V Česku působí několik velkých carsharingových firem a další přibývají. Sdílení aut podle studie nahrává to, že lidé již tolik nepotřebují disponovat svým vlastním autem. "Doby, kdy bylo auto důkazem nějakého společenského postavení a prestiže, jsou pryč. Lidé se chovají čím dál ekonomičtěji a mobilitu začínají vnímat jako službu, kterou si platí tehdy, když ji potřebují," uvedl Jan Charouz z firmy HoppyGo, která zprostředkovává sdílení soukromých aut mezi lidmi.

V České republice pociťuje emoční pouto k automobilu dle KPMG zhruba stejné procento lidí, jako je tomu v Rakousku, Německu a Francii. Zhruba 40 procent Čechů k automobilu žádnou citovou vazbu necítí a 60 procent lidí by bylo ochotných své auto za peníze sdílet s ostatními.