Studie: Průplav Dunaj-Odra-Labe by ze silnic odvedl 5000 kamionů

Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe by podle optimistických odhadů odvedl ze silnic zhruba 5000 nákladních aut denně, což by znamenalo pokles silniční nákladní přepravy o necelá dvě procenta. Vnitrozemská vodní doprava by naopak posílila o osm procent. Podrobné výsledky studie novinářům společně s jejími tvůrci představil ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Nejdříve by se mohlo začít stavět v roce 2030 na oderské větvi u Ostravy. Projekt, který má stát 582 miliard korun, dlouhodobě podporuje prezident Miloš Zeman, proti jsou naopak ekologové.

Podle Martina Pavla ze Společnosti Sweco Hydroprojekt, která studii zpracovávala, se dá o průplavu hovořit jako o uzavřené soustavě rybníků, mezi nimiž jsou jednotlivé plavební komory vybavené úspornými nádržemi a čerpacími stanicemi. I bez doplňování vody bude podle tvůrců studie koridor splavný v případě kritického sucha přes dva měsíce. Podporu kanálu vyslovila Agrární komora, podle které by pomohl při hospodaření s vodou a měl by pomoci v boji s kritickým suchem. Stát by na případné realizaci kanálu chtěl spolupracovat i s evropskými státy.