Studie prokázala uvolňování metanu do atmosféry z ledovce

Z tajícího grónského kontinentálního ledovce se v létě uvolňuje metan, uvádí studie, na které se podíleli vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (PřF UK). Biologické procesy pod ledem podle ní mohou ovlivňovat koncentrace skleníkových plynů v atmosféře, a tím i globální klima. Studii publikoval časopis Nature. Mezinárodní tým vědců z osmi institucí tábořil před třemi lety u ledovcové řeky odvodňující přes 600 kilometrů čtverečních grónského ledovce. Sbíral vzorky vody, měřil koncentrace rozpuštěného metanu a analyzoval jeho původ. Vědci zjistili, že z ledovcového povodí se v létě 2015 uvolnilo zhruba šest tun metanu, což odpovídá přibližně množství, které by za tu dobu vyprodukovalo 100 krav. V grónských ledovcových vrtech a antarktickém podledovcovém jezeře byl metan nalezen už v minulosti, až nová studie ale ukazuje, že se podledovcový metan skutečně uvolňuje do atmosféry, a to po celé léto při tání ledu. "Mikroorganismy skrývající se pod kilometrem grónského ledu tak můžou představovat další důležitý faktor v probíhajících klimatických změnách, faktor, který byl doposud ignorován," poznamenal Marek Stibal z PřF UK.